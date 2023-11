Dave, Comment ne pas être amoureux de vous. Mémoires

Dave s'est toujours rêvé chanteur, il largue les amarres du port d'Amsterdam pour celui de Saint-Tropez et jouer sa musique dans les rues. Une vie de bohème jusqu'au jour où un certain Eddy Barclay le remarque et lui donne sa chance. Quelques galères de plus, sa voix et son humour feront le reste et lui ouvriront les portes de la célébrité. Il nous raconte ici son destin avec d'incroyables anecdotes et son impertinence que l'on aime tant. " Dans la vie, avec la musique, j'ai toujours eu ces plaisirs - dans le désordre : la cuisine, la gastronomie, le vin, la lecture, le sexe, les voyages. J'avoue que j'espère recouvrer tous mes sens... J'avoue aussi que de mes débuts à faire la manche, au sommet d'une carrière de chanteur à succès, et à ses creux, je n'aurais jamais imaginé avoir une telle trajectoire... "