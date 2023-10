Cherche et trouve Le Slip Magique de Noël

- Une nouvelle mission déjantée pour Lucas et sa bande de copains en ce 24 décembre : retrouver le slip magique du Père Noël dans le village de Noël avant qu'il ne soit trop tard ! - Le duo Julien Artigue et Loïc Méhée collaborent avec Andres Hertsens dans un livre-jeu de fin d'année rempli d'humour et fourmillant de détails ! Le Père Noël ne retrouve plus son slip fétiche ! Celui qu'il porte depuis toujours, bien chaud et surtout, qui lui donne ses pouvoirs ! Le slip s'est-il envolé ? Oui bien aurait-il été... volé ? Il n'ose l'imaginer. Lui qui observe les enfants toute l'année pour savoir s'ils font des bêtises pense avoir trouvé l'équipe parfaite pour mener l'enquête... Lucas, Elsa, Nico et Bastien ! En plus, ces garnements ont deux ou trois bricoles à se faire pardonner, ils ne pourront pas refuser... Accompagne le quatuor dans son enquête à travers les lieux emblématiques du village de Noël pour retrouver le slip du Père Noël avant qu'il se soit trop tard...