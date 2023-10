Itinéraire d'un flic de terrain. Des cités jusqu'au Bataclan

C'est un "Baqueux" , l'un de ces flics que l'on envoie au charbon de`s que "L'ordre re ? publicain" est menace ? . Rien de plus normal pour un petit-fils de mineur qui a la "foi du charbonnier" cheville ? e au corps. Et c'est avec ses valeurs que Michel est entre ? dans la "Grande Maison" , celle de la Police. Des valeurs simples, transmises par un pe`re qui ne plaisantait pas avec le respect, le travail et la reconnaissance due au pays. Mais son cheminement dans les arcanes du me ? tier de policier ne va pas e^tre facile. Il ne fait pas toujours bon dire ce que l'on pense dans la maison poulaga. D'abord confronte ? a` la de ? linquance urbaine, puis volontaire pour inte ? grer une Brigade Anti-Criminalite ? (BAC), Michel se voit propulse ? au milieu des lascars des cite ? s de la re ? gion parisienne. Et la`, la donne change. Fini le respect du flic qui subsiste encore un peu en province. Ici, les policiers jouent leur peau ! Ils affrontent dealers, voleurs, casseurs et me^me leur hie ? rarchie ! A` force de volonte ? , Michel est affecte ? a` la plus prestigieuse des BAC, la 75 N, celle qui veille sur Paris la nuit. C'est avec cette unite ? qu'il va e^tre confronte ? a` la vie nocturne parisienne avec le Bois et ses de ? prave ? s, les bagarres parfois mortelles, les poursuites sur le pe ? riphe ? rique, les manifestations et les black blocs et puis, un soir, l'horreur qui a pour nom Bataclan. . C'est la BAC 75 N qui, derrie`re son commissaire, pe ? ne`tre la premie`re dans la salle de spectacle transforme ? e en sce`ne de guerre. Pour Michel, un enfer commence qui le poursuit encore aujourd'hui.