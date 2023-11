Games of Desire

UNE TEMPETE D'EMOTIONS ET UN SUSPENSE A COUPER LE SOUFFLE ! Dax est le chef des Styx Lions, l'un des gangs de bikers les plus redoutables de San Francisco. Arrogant, violent et bagarreur, il refuse de s'attacher à qui que ce soit. L'amour n'est qu'une faiblesse inutile, et les femmes, des partenaires d'une nuit. Mais Tasha est différente. Elle ne se laisse pas impressionner ni séduire, elle est indépendante... et il a besoin d'elle. Médecin urgentiste, brillante et passionnée, elle seule peut sauver un témoin-clé dans la guerre qui oppose les Styx Lions à un gang rival. Au jeu sensuel du chat et de la souris, il n'y aura qu'un seul vainqueur...