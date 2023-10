Destinations rhums

Oubliez la grisaille le temps d'un apéro qui vous transportera au soleil ! En famille ou entre amis, décollez en direction des alizés et du soleil autour de 20 recettes de punchs et rhums arrangés, et 10 recettes d'apéro créoles : accras, samoussas ou autre féroce d'avocats... Ambiance paradisiaque en vue ! Embarquement immédiat, destination rhums en vue ! Laissez vous enivrer (avec modération ! ) par les mélanges parfumés et ensoleillés des 20 recettes de punchs et rhums arrangés, et 10 recettes d'apéro créoles ! Les 20 recettes de rhums arrangés et de punchs sont à réaliser dans 2 bouteilles en verre gravée de 590 ml , et à déguster dans 4 verres gravés. Le coffret comprend également , 4 bouchons en liège et un jeu d'étiquettes et de liens en raphia ! Préparez, patientez et évadez-vous sous les alizés, le temps d'une soirée !