Préférez-vous le bourbon ou le scotch ? Le whisky sec ou décliné en cocktail ? Prenez le temps de découvrir ou redécouvrir vos préférences grâce au coffret Whisky on the rocks ! Faites plaisir aux amateurs de whisky ! Que vous préfériez le bourbon ou le scotch, le coffret Whisky on the rocks vous permet de savourer le whisky sous toutes ses déclinaisons ! Pour cela, il faut faire bon usage des quatres pierres en granit à conserver au réfrigérateur dans le pochon de protection fourni, il faut aussi savoir manier le doseur double en inox pour réaliser les 20 recettes du livre à base de whisky : des recettes classiques (vieux carré) et fruitées (wapplesky), pour l'apéritif (whisky sour) et pour le digestif (Guinness irish), à apprécier seul ou à deux dans les deux verres " ord fashioned " posés sur les dessous de verre en bois gravés associés. Sláinte ! tchin en Ecosse et en Irlande