Raconté à partir des dessins de voyages de l'auteur, Un autre Japon est l'histoire de deux étudiants aux beaux-arts, Jorge Arranz lui-même, Espagnol, et Ako, Japonaise, dans les années 70. Deux pays, deux esprits, l'Orient et l'Occident, et une histoire d'amour et de découverte qui finit brutalement. Des retrouvailles quarante ans plus tard amèneront Jorge à reconsidérer le Japon et à l'accepter sous l'angle du renoncement et du lien avec la nature...