Agenda des Belles Lettres 2024. Une année médiévale et féminine

2024 sera médiévale et féminine ! A la manière du calendrier dans les livres d'heures du Moyen Age, notre agenda 2024 met en lumière des figures passionantes, surtout féminines, pour les textes mensuels, au lieu d'égrener la liste des saints honorés au fil du temps. Ces pages sont llustrés de peintures, de gravures ou de lettres ornées. Comme aux marges des calendriers anciens, chaque semaine permettra d'ouvrir plus large l'éventail des textes pour entendre d'autres voix et d'autres registres que ceux de la narration : poésie lyrique, pronostic, recette, formule, proverbe, énigme... Morceaux connus et reconnus, morceaux plus rares, voire inédits, tous modernisés ou traduits.