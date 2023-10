Dans cet ouvrage, chaque auteur, en fonction de sa sensibilité philosophique ou scientifique, participe au débat portant sur la connaissance de l'homme, le sens de la vie et la perception qu'il faut avoir de l'univers qui contient et maintient cette vie. En se référant aux principes biologiques ou physiques qui caractérisent le fond des textes ici déployés, on comprend qu'il est question d'un ensemble de réflexions épistémologiques dont la portée permet de comprendre qu'on est dans la philosophie de l'existence. Il s'agit d'un livre dont la réflexion épistémologique qui structure le contenu nous situe sur la nécessité d'une ouverture de la philosophie au déploiement des sciences physiques, chimiques et biologiques qui évoluent en nous indiquant comment comprendre l'homme à partir des bases objectives.