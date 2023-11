Stanislas Jasinski. Parcours d'architectes

Le premier volume présente le parcours de Stanislas Jasinski (1901-1978) qui s'étend des années 1920 à 1970. Il est l'auteur de très nombreux projets réalisés en particulier en région Bruxelloise. Son travail consiste en une réinterprétation de Bruxelles à travers le thème de l'immeuble à appartement en tant que typologie de l'évolution de la ville. La majorité de sa production est bien conservée et bien visible dans l'espace publique. Outre sa production architecturale, Jasinski nous a laissé de nombreux articles et de textes importants, témoignant de son engagement constant, tout au long de sa vie, dans le débat sur l'architecture et l'urbanisme. Le parcours de Stanislas Jansinski est sans conteste à découvrir et apprécier.