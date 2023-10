Soul Riders Tome 2 : L'éveil des cavalières

La suite des aventures de Lisa, ses amies et leurs chevaux magiques sur l'île de Jorvik. Linda, Anne, Lisa et Alex sont des Soul Riders, des cavalières dotées de pouvoirs magiques chargées de protéger le monde du mal. Mais leur amitié encore récente est mise à rude épreuve : Starshine et Concorde, les chevaux de Lisa et d'Anne, ont été enlevés. Les quatre amies partent alors à leur recherche chacune de leur côté. Toutes devront affronter de redoutables ennemis, qui mettront tout en oeuvre pour empêcher leurs retrouvailles. Car le temps presse, et il n'y a qu'ensemble que les Soul Riders parviendront à maîtriser leurs pouvoirs et à vaincre les terribles puissances maléfiques qui menacent leur monde !