Pour ce nouveau livre, Julya, toujours aussi chocolat, avait envie de partager les recettes qui la font craquer et qui ont toutes un petit truc en plus. Ou plutôt en moins puisqu'elles sont "sans" : sans gluten, sans sucre raffiné, sans produit animal, sans oeuf, sans lactose, sans cuisson, sans perte de temps ou sans restriction. Mais pas sans gourmandise ! Avec Mes recettes sans... succombez à toutes vos envies et faites-vous plaisir avec 75 idées de préparation sans... Pour un petit déj, un snack, un goûter ou un dessert rapide et facile à préparer, retrouvez plein d'astuces et d'idées qui permettent d'allier plaisir et équilibre en jouant sur les associations d'ingrédients. Succombez sans vous priver aux recettes qui vous font de l'oeil : brownie bar sans cuisson, gâteau pommes & amandes sans sucre raffiné, confiture crue au kiwi, donut's coque chocolat sans gluten, riz au lait vegan, tiramisu light, cake minute... Des recettes sans... 100 % gourmandes !