Giuseppe Mustacchi, né en Egypte, a choisi dès l'enfance ce que seraient sa langue et son pays. L'italien et le grec furent ses langues natales, mais il a choisi la langue française, en l'apprenant, en l'écoutant, en la lisant et la parlant. Venu à Paris à 17 ans pour y rester, il écrira, parlera et chantera notre langue mieux que nous sous le nom de Georges Moustaki, Georges en hommage à son maître Brassens, Moustaki pour son origine grecque. C'est l'histoire d'un faux paresseux la tête pleine de mélodies et d'harmonies, muni de guitares, de pianos et d'accordéons, à l'écoute de nos chansons et de toutes les musiques de ses voyages de vagabond, qui nous a laissé avec élégance un beau répertoire rempli de paix, de liberté, d'amour et d'amitié. A ne pas oublier.