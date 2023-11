Naissance de la Grèce (compact). De Minos à Solon (3200 à 510 avant notre ère)

De Minos à Solon, d'un roi mythique à l'un des Sept Sages de la Grèce ancienne, ce volume retrace l'histoire des mondes égéens depuis leur origine, dans un cadre méditerranéen élargi à l'Europe et au Proche-Orient. Il embrasse la totalité des cultures archéologiques qui se sont succédé pendant l'âge du Bronze. Cette très longue période, déployée sur plus de deux millénaires, est riche d'inventions et de bouleversements de toute sorte, de la pratique de l'écriture (linéaires A et B, puis mode alphabétique) à la guerre de Troie et à ses suites, dont se nourrissent l'Iliade et l'Odyssée. A la lumière des recherches les plus récentes, avec pour guides d'éminents connaisseurs du monde mycénien (du XVe au XIIe siècle) et de l'époque archaïque (du viiie au vie siècle), le lecteur est invité à Cnossos, premier palais crétois à être fouillé, à Troie, à Mycènes, à Tirynthe, à Delphes, à Délos, à Tarente, et dans bien d'autres sites. Il découvrira des cultures, des sociétés et des formations politiques aussi mystérieuses qu'originales ? il rencontrera Athéna, Zeus et Poséidon, déjà présents sur les tablettes en linéaire B de l'âge du Bronze... A l'ombre des palais, des villes, des ports et des sanctuaires du monde égéen, c'est une histoire plurielle et inventive, totalement renouvelée que propose ce livre, enrichi par une splendide iconographie et une cartographie originale.