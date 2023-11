Ministre du Vélo Suivi de Rêveur sur Seine

Divagations de l'auteur ou expérience vécue, le lecteur se fera sa propre idée. La vie dans ce qu'il y a de plus réel est largement peinte dans cet ouvrage facile à lire, à comprendre, il suffit de se laisser porter par les mots, les pages et, tel un voyeur, regarder cette autre vie, cette société que l'on cache et pourtant tellement aveuglante. Gildas nous entraîne dans un flot de situations, toute plus tristes ou tout au contraire comiques selon le point de vue du lecteur qui, quoiqu'il y voie, trouvera dans son quotidien comparaison et réalités dans sa proximité.