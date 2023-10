Zdenek Adamec. Une scène

"- Et nos rôles à chacun ? - Ils se préciseront au cours de l'action. - Et nos noms de joueurs ? - Ce sont les noms de nous, les joueurs. - Et nos costumes ? - De soirée (ou bien non). - Printaniers ? Estivaux ? Automnaux, hivernaux ? - Printemps, et automne, et été, et hiver, c'est selon. (Quand Zdenek Adamec, 18 ans, de Humpolec sur le plateau de Bohême, s'est immolé à Prague sur la place Venceslas, c'était un matin, et c'était au début de mars.)"