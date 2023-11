Contacts avec une autre dimension

De quoi les phénomènes paranormaux procèdent-ils ? Voici une question qui reste sans réponse pour Annie Hoyaux, alors que, pendant quarante ans elle a été témoin d'événements et de signes inexpliqués qui lui ont fait remettre en question sa perception de la vie. Dans ce témoignage positif, l'autrice revient sur des expériences paranormales et personnelles telles que la manière dont elle a échappé d'un accident de voiture mortel, celle où elle a assisté à un meurtre commis il y a soixante-dix ans ou lorsqu'elle a été prévenue de la mort de son père. Sans prise de position et en toute sincérité, elle offre aux lecteurs une liste d'épisodes surnaturels, les encourageant à dévoiler leurs propres expériences occultes.