Animaux du Japon

Le Japon est un hot spot de biodiversité. On y compte plus de 90000 espèces animales, dont certaines sont endémiques, du fait de la situation particulière de cet archipel. De nombreuses croyances et légendes concernent les animaux dont on pense qu'ils sont dotés de pouvoirs surnaturels, notamment dans la religion shintoïste. Cet album documentaire magnifiquement illustré explore l'univers fascinant des animaux, réels ou imaginaires, que le visiteur rencontrera au Japon.