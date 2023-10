LOUIS RIPAULT MAIRE DE CHATELLERAULT DE 1925 AÌ 1953 ET EXPERT INTERNATIONAL (GE

Un homme de talent, un humaniste, plein d'humour, qui a consacre sa vie a defendre la Republique, la liberte et la paix. Professeur de Lettres et avocat a la cour d'Appel de Poitiers, c'est d'abord une figure nationale, qui quitte son Poitou natal pour rejoindre la capitale ou il exerce des responsabilites au sein du parti radical et radical socialiste. C'est aussi une figure internationale qui a vecu de pres tous les evenements du monde, de 1913 a 1934. C'est enfin le maire de Chatellerault, de 1925 a 1941, puis de septembre 1944 a mars 1953 qui a exerce cinq mandats, le dernier etant subitement arrete par son deces.