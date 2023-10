L'histoire des Grands Compositeurs. Edition

Des anecdotes, des récits, des aventures qui rendent la musique concrète et vivante Savez-vous que Haendel a appris à jouer de l'orgue en cachette de son père ? Que Mozart et sa soeur Nannerl ont donné des concerts à travers l'Europe avant d'avoir dix ans ? Que Poulenc a écrit la musique de Babar à la demande de sa petite cousine ? Que Messiaen allait en forêt pour prendre sous la dictée les notes que chantent les oiseaux ? En lisant ce livre, votre enfant va découvrir la vie des compositeurs géniaux qui, par leurs chefs-d'oeuvre, ont fait de la musique ce qu'elle est. Ils ont parfois eu des vies difficiles mais les épreuves qu'ils ont traversées leur ont inspiré des musiques si belles qu'on les chante et qu'on les joue encore des dizaines ou des centaines d'années après leur mort. Ouvrez le livre et mettez le disque dans un lecteur ; tout en lisant la vie de chaque grand compositeur, votre enfant pourra entendre l'une de ses oeuvres les plus inoubliables. Et chacun de ces noms sera associé dans sa mémoire à ces mélodies merveilleuses.