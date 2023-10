Jamais encore on n'avait écrit l'art comme une histoire, avec ses personnages, ses bouleversements, ses anecdotes. Grâce à un récit simple, mais toujours précis, l'Histoire de l'Art racontée aux enfants réalise ce véritable tour de force. Les auteurs y décrivent la vie quotidienne des plus grands artistes, leur technique et leur génie. Vous serez fascinés par la profonde cohérence de cette fresque qui fera découvrir aux plus jeunes les oeuvres les plus sublimes de l'humanité, et marquera à tout jamais leur mémoire. La vie des artistes, leur caractère, leur génie, leur technique de travail sont autant de petits récits vivants et captivants qui marqueront la mémoire des enfants. Une histoire chronologique L'Histoire des arts est présentée de façon chronologique. Ainsi les enfants comprennent l'influence que les artistes ont eue les uns sur les autres : comment la coupole du Panthéon a influencé Isidore de Millet quand il a conçu les neuf coupoles de Sainte-Sophie, comment Rembrandt a découvert le clair-obscur grâce au Caravage, comment Gustave Eiffel a étudié Viollet-le-Duc avant de concevoir ses architectures de métal...