Le Souffle des Lumières . Livre maudit et course contre la mort

Un quadragéaire se truve confronté à l'inattendu. Détenteur d'un livre de famille, il s'aperçoit qu'il est maudit. Il a tué et tuera encore. S'engage pour lui une course contre la montre. En 72 heures, il devra déjouer les plans et résoudre l'énigme du livre tueur pour survivre et sauver son âme. Un jeu de piste à couper le souffle à travers les méandres de l'Histoire étrange et d'inavouables secrets de famille. 72heures pour survivre. Un livre maudit tue et tuera encore. Il s'agit pour son détenteur de déjouer la malédiction jusqu'au souffle des lumières et percer des secrets de famille inavouables s'il veut ne pas rendre l'âme lui aussi. En effet, depuis toujours, la mère de Thibaut lui cache un lourd secret à propos de son père. Il en est persuadé. A l'aube de ses quarante ans, il décide alors de percer le mystère en allant visiter le bureau interdit de son paternel et ce qu'il y découvre ne tardera pas à l'entrainer dans une course contre la montre effrénée. Epaulé par sa femme, il n'aura en effet plus que trois jours, et pas un de plus, pour tenter de résoudre un jeu de piste qui pourrait lui permettre de sauver sa peau et celle de leurs deux enfants. Entre suspense et trahisons, entre amour et secrets de famille, cette aventure mêle histoire avec un grand "H" et modernité à travers un jeu de piste qui doit rompre une chaîne maudite. Arthur Gourrier réside dans la région de Langres, influencée par le mystère. Il offre un livre surréaliste et crédible car il est bien des histoires maudites que l'on ne peut percer. A travers son ouvrage il visite l'Histoire et ses coulisses méconnues. Un livre enquête où l'on va de l'autre côté du miroir, au-delà du voile d'Isis. 72 heures pour survivre. C'est le défi de ce livre.