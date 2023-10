Maltraitance et sévices . Humains et animaux

Cet ouvrage est un pavé dans la mare ou une bombe. Il fait un état des lieux en soulignant les liens entre les violences faites aux enfants et les violences perpétrées sur les animaux. Une certaine dynamique sociale est profondément imprégnée par cette violence et impactée par une rupture nette avec le règne animal. Les conséquences sont dramatiques : enfants et animaux sont agressés sexuellement. Ce livre en décrit la gravité, la violence et la mécanique horrible qui gangrène notre société notamment occidentale. Avec cet ouvrage, Maïté Lonne, électron libre, poursuit sa contribution pour la cause du respect et de l'honneur. En Europe un enfant sur cinq a été victime de violences sexuelles. Moins d'un pourcent des prédateurs sont condamnés en justice. Et dans presque 100% des cas, la présence des animaux est totalement niée. Pourtant un zoophile sur deux est aussi pédocriminel. A travers une étude témoignage stupéfiante, les violences intrafamiliales, la zoophilie, l'exploitation sexuelle, les organisations criminelles et les industries sans morale, l'auteure nous emmène dans un univers insoupçonné, en brisant les barrières inter-espèces. Cet ouvrage inédit interpelle. Il va au coeur d'une réalité qui ne peut laisser indifférent. Le livre de Maïté Lonne et son combat sont soutenus par divers média de défense des droits humains et des animaux. En perspective il y a une adaptation TV et un support médiatique qui donne espoir à la cause défendue, celle de la dignité.