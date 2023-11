De la clémence à la rigueur

A l'heure où notre société prône la tolérance et le respect envers l'autre, devons-nous tout accepter sans aucune condition ? L'intolérance est-elle un droit que nous devons posséder ? Voici les questions complexes mais ô combien importantes auxquelles l'autrice tente de répondre dans cet ouvrage. A travers ce texte percutant et incisif, Françoise Boucher dénonce l'hypocrisie de notre société en s'attaquant à la notion de l'(in)tolérance. S'inspirant de son histoire personnelle et s'appuyant sur de nombreux exemples, elle illustre vivement ses propos et partage avec ses lecteurs sa façon de penser le monde d'aujourd'hui.