Berlioz et Paris

La carrière d'Hector Berlioz (1803-1869) se joue essentiellement à Paris et le lien entre le créateur et sa ville peut être analysé comme un enrichissement réciproque. Les 27 chapitres de ce livre collectif, dirigé par Cécile Reynaud, abordent différents aspects de cette relation, depuis la rencontre jusqu'à la consécration posthume, en passant par les quelques ruptures et les nombreuses disputes qui ponctuent leur idylle.