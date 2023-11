Le voyage de la petite hérissonne

La petite hérissonne a commencé par suivre sa maman et ses frères et soeurs partout dans le bocage. Mais peu à peu, elle s'est retrouvée seule et a dû se débrouiller pour survivre. Eviter les véhicules, les prédateurs, trouver de la nourriture et de l'eau. La vie n'est pas facile pour cette espèce menacée. Se mettre à la hauteur de l'animal permettra au lecteur de mieux comprendre comment le protéger.