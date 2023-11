C'est Noël ! 6 contes à lire pendant les fêtes

Jingle bells, jingle bells ! Si vous aimez plonger dans l'ambiance des fêtes dès la fin du mois de novembre en arborant fièrement votre plus beau pull à motif renne, une tasse de chocolat chaud à la main... , cette anthologie est faite pour vous. Andersen, Dickens, Hoffmann : voici quelques contes traditionnels de Noël pour patienter avant de déballer les cadeaux. A offrir, à s'offrir et à partager en famille ! SOMMAIRE - Le Sapin, de Hans Christian Andersen - Un chant de Noël, de Charles Dickens - La Petite Fille et les Allumettes, de Hans Christian Andersen - Conte de Noël, de Guy de Maupassant - Conte de Noël - Pour cause de fin de bail, d'Alphonse Allais - Casse-Noisette et le roi des souris, de E. T. A. Hoffmann.