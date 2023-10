Elden Ring, official art book. Volume 1

Depuis sa sortie, ELDEN RING n'a cessé de captiver les joueuses et joueurs du monde entier à travers la richesse et la complexité de son univers. Des cartes vastes et uniques aux donjons les plus sombres, en passant par la beauté terrifiante des ennemis et de l'armurerie, nous vous invitons à un voyage exceptionnel dans l'Entre-Terre, pour y découvrir des illustrations conçues avec génie et minutie. Le volume 1 présente les illustrations utilisées dans la vidéo d'ouverture du jeu, les illustrations conceptuelles des zones, des donjons, des personnages et des armures. Le volume 2 illustre les menaces qui se dressent devant les joueuses et joueurs, les ennemis, les différentes armes et les illustrations d'objets implémentés en jeu.