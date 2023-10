Comment combiner pensées et gestes pour provoquer des changements dynamiques qui auront un impact significatif ? Le principe derrière "Le Pouvoir du PLUS" est simple puisque vous êtes probablement beaucoup plus près de la vie dont vous rêvez que vous ne le croyez. Par les dizaines de stratégies pratiques et révélées par son auteur, découvrez le pouvoir bénéfique qu'apporte le développement de l'habitude du PLUS, comme le fait de surmonter un inconvénient de PLUS, d'adopter une identité PLUS affirmée, de nouer une relation de PLUS, etc... "Le Pouvoir du PLUS" vous présente plusieurs autres concepts révolutionnaires pour la toute première fois, entre autres : - Votre système réticulé activateur et la façon de vivre dans votre matrice ; - Pourquoi vous devriez devenir un penseur de l'impossibilité et un réalisateur de la possibilité ; - La dynamique de la chimie d'une équipe et comment devenir un multiplicateur de plus ; - Un débat pertinent sur la foi, l'énergie et la science quantique. De plus, son auteur Ed Mylett vous convie à un voyage des plus intimes en partageant la relation qui l'unit à son père, et comment ce dernier lui a enseigné l'une des leçons les plus précieuses de la vie : le pouvoir du " dernier PLUS ". Que vous soyez un dirigeant d'entreprise, un athlète de niveau mondial, un citoyen actif dans votre collectivité, ou encore que vous souhaitiez renforcer vos relations avec les membres de votre famille et vos amis, "Le Pouvoir du PLUS" est l'incontournable carte routière qui mène à une vie meilleure.