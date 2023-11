La Dernière Histoire juive. Âge d'or et déclin de l'humour juif

"Je tiens beaucoup à ma montre, c'est mon grand-père qui me l'a vendue sur son lit de mort". L'humour juif, c'est d'abord l'autodérision, une arme puissante face au malheur. Poussé à l'extrême, il devient universel. Et, raison à l'appui, il en dit long sur l'absurdité de la condition humaine. Michel Wieviorka a retenu pour cet ouvrage des histoires juives bien choisies, inédites ou peu connues. Il s'intéresse à leur contenu et à leurs personnages hauts en couleur. Surtout, il les contextualise, dans leur cadre familial, social, politique, historique, pour comprendre de quoi l'humour juif est le nom. En dégageant le sens de ces histoires, ce livre apporte un éclairage original, plus général qu'il n'y paraît, sur la question juive, sur l'évolution de la diaspora et sa relation avec l'Etat d'Israël, sur son histoire, ses drames, mais aussi sa créativité culturelle. L'âge d'or de l'humour juif, durant la seconde moitié du XX ? siècle, notamment aux Etats-Unis et en France, a également été un âge d'or du monde juif. Son dépérissement actuel en dit long.