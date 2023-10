Le grand livre des whiskies

Distilleries fait peau neuve ! Ce beau livre vous apprendra tout sur cette boisson complexe et séduisante, avec ses notes de dégustation et ses conseils d'experts Cet ouvrage décrit plus de 500 whiskies en détail. Au-delà des informations techniques de chaque whisky, des notes de dégustation permettent aux plus néophytes d'apprendre à déguster cette boisson, tout comme aux plus adeptes d'approfondir leurs connaissances. Il raconte également les histoires des 175 plus grandes distilleries du monde à travers des interviews des fondateurs : des plus anciennes et traditionnelles aux plus récentes et révolutionnaires. Un nouveau regard sur l'histoire du whisky, qui emmène le lecteur dans un voyage international, de Speyside en Tasmanie en passant par le Kentucky et Bangalore.