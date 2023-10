Rivages bretons. Ports, mers et fleuves en Bretagne aux IXe-XIIe siècles

L'histoire maritime et portuaire de la Bretagne médiévale reste en partie à écrire. Henri Touchard (1967) et Jean-Christophe Cassard (1998) ont posé des jalons essentiels, mais ils avaient partiellement convenu que remonter au-delà au second Moyen Age (XIIe-XVe siècle) restait difficile. Le bilan en était là à la fin du XXe siècle. Il semblait important de reprendre l'"aventure". Ce fut l'objet de deux rencontres scientifiques centrées sur les IXe-XIe siècles tenues d'abord à Lorient (Université de Bretagne Sud) puis à Quimper (pôle de l'Université de Bretagne Occidentale). Historiens et archéologues se sont réunis pour souligner les récentes avancées et découvertes, mobilisant de nouvelles sources et en en relisant d'autres, pour certaines méconnues. Afin de mieux saisir la spécificité de cette période charnière dans l'histoire maritime bretonne, les premières communications s'inscrivent dans le temps long depuis la protohistoire et l'Antiquité. Suivent des contributions appuyées sur des sources classiques en histoire (écrits, monnaies et mobilier archéologique). Une dernière partie centrée sur des études de cas ouvre des perspectives pour reprendre les recherches sur les rivages bretons médiévaux. Cette publication est conçue comme une étape au sein d'une réflexion sur le plus long terme visant à renouveler l'histoire maritime de la Bretagne au Moyen Age et son insertion en Europe du Nord-Ouest.