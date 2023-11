C'est bien ma chance !

Timmy est secrètement amoureux de Mei. Ils sont voisins, empruntent le même chemin pour aller au collège, mais séparément. Mei est d'origine chinoise, alors, pour lui parler, Timmy décide d'apprendre quelques mots de sa langue, et un simple "bonjour" va les rapprocher. A partir d'une histoire d'amour entre deux préadolescents – à l'âge où l'on cherche à ressembler le plus possible à l'autre, au groupe – François David aborde ici le thème de la différence – aussi bien culturelle que physique.