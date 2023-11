La photo, une histoire de collaborations

Il s'agit une véritable remise en cause des récits dominants sur l'histoire et la paternité de la photographie. Mené par cinq des plus grandes intellectuelles et praticiennes de la photographie, comprenant plus de 1 000 photographies et plus de 100 contributeurs de texte, ce vaste projet collectif rompt avec l'idée traditionnelle du " créateur unique " et met en avant les diverses relations, échanges et interactions qui se produisent entre tous les participants à la réalisation d'une photographie, qu'ils soient reconnus et consensuels, ou non. Les conditions de cette collaboration sont explorées à travers 115 projets photographiques répartis en huit chapitres thématiques qui fournissent les clés pour comprendre et décoder la politique complexe d'une image. Fruit de plusieurs années de recherches, cette nouvelle approche de la photographie aborde les questions clés du genre, de la race, mais aussi des hiérarchies et divisions sociétales et de leur rôle dans la construction de l'identité et de la conformité à un groupe.