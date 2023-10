Python. Manuel de référence

Une véritable somme sur Python, le langage de programmation le plus utilisé actuellement. Grâce à son interopérabilité, sa souplesse conception et de maintenance, Python est aujourd'hui le langage de programmation le plus popuplaire du marché. et ouvrage complet vous permet de tout savoir sur Python, que soyez un programmeur professionnel ou ayez juste besoin ponctuellement de recourir à ce langage. Rédigé par une équipe d'experts reconnus de Python, cet ouvrage entièrement à jour couvre la version 3. 10 et envisage même les fonctionnalités de la version 3. 11. au programme : Comment Python représente es données et les programmes en tant qu'objets Les annotations de types Les nouveautés des dernières versions Utiliser Pyton de façon moderne Bien structurer ses projets Python Déboguer le code Python