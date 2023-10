Une année avec mes étoiles. 365 jours pour briller

Vivez au rythme des astres et des saisons, et vous brillerez parmi les étoiles. Chaque saison nous souffle son énergie, chaque signe nous influence au fil des mois, et Shana nous guide pour nous accomplir pleinement au fil de l'année ! Retrouvez chaque jour une nouvelle rubrique qui vous permettra de vibrer selon l'énergie des signes du zodiaque, quel que soit le vôtre. Rituels, tirages de cartes, astroyoga, conseils food et idées recettes, exercices d'écriture intuitive ou encore méditations guidées vous mèneront vers l'épanouissement. Au programme : Nourrir son esprit - Ecriture intuitive, méditation, visualisation Réveiller son corps - Astroyoga, astrofood Trouver son élan vital - Moonboard - Energoe vibratoire - Lithothérapie - Conseils et bien-être