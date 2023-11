Coffret Demon Slayer School Days T01 & T02

Finie la traque des démons pour Tanjirô, Nezuko, Inosuke, Zenitsu et tous les autres. Ici les personnages du best-seller Demon Slayer se transforment en élèves ou en professeurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Tanjiro & cie vivent bien des péripéties ! Dans un quotidien paisible, on n'est jamais à l'abri d'aventures loufoques ! Découvrez dans ce coffret, un spin-off hilarant regroupant les deux premiers tomes et un ex-libris. Après avoir conquis tant de lecteurs avec Demon Slayer, la série de Koyoharu Gotouge se tourne maintenant vers l'humour. Demon Slayer School Days, dessiné par Natsuki Hokami, est le manga dérivé du court anime parodique du même nom. Cette fois, il n'est pas question pour nos pourfendeurs de se lancer dans des confrontations grandioses face à d'impressionnants démons. Tanjirô et ses amis rejoignent les bancs de l'école en tant qu'étudiants. Une nouvelle facette où l'action laisse place aux fous rires. Un spin-off toujours en cours au Japon et qui devrait autant plaire aux fans de la licence qu'à ceux désirant une aventure particulièrement drôle