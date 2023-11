To a new you T02

Le Japon fait face à une véritable épidémie suite à l'apparition d'un mystérieux virus qui décime la population. Satoru Sakuma doit se rendre à l'évidence : son passé semble intimement lié à ce qui ressemble de plus en plus à une attaque terroriste de grande échelle. Le duo qu'il se retrouve à former malgré lui, avec la jeune Aki Aioi parviendra-t-il à freiner la catastrophe ? Shinji Mito est un auteur bien connu des lecteurs français du fait que toutes ses oeuvres ont été publiées dans l'hexagone. Il a débuté sa carrière avec Ex Nihilo, et c'est avec Alma (publié aux éditions Panini Manga) qu'il s'est fait un nom. Il revient dans notre catalogue avec son dernier projet : To a New You, qui est encore en cours de publication au Japon. Il y raconte le désespoir d'un homme trompé qui va être tenté par une relation avec une jeune fille. Mais loin d'être sentimentale, l'intrigue de Shinji Mito exploite d'autres thèmes tels la pandémie et le terrorisme biochimique puisqu'en arrière-plan se propage sur le Japon un mystérieux virus...