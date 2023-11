Thanos gagne

Thanos est transporté dans un lointain futur où il a l'agréable surprise de découvrir qu'il a triomphé de tous les héros de la Terre et de l'univers. Il rencontre une version plus âgée de lui-même, qui règne en maître absolu, aidé par un Ghost Rider assez... particulier. Cette saga est celle qui a installé Donny Cates parmi les scénaristes incontournables de la Maison des Idées. Elle braque un projecteur sur le nihiliste le plus célèbre de l'univers Marvel. Avec également les débuts du Ghost Rider cosmique !