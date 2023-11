Marvel Comics N°23 (Variant - Tirage limité) - COMPTE FERME

Au lendemain de l'événement Dark Web, Spider-Man et la Chatte Noire ont bien besoin de repos... est-ce trop demander ? Peter et Mary Jane ont disparu. Qui est responsable ? La réponse va ouvrir une terrible boîte de Pandore qui pourrait changer à jamais la vie de Spider-Man. Dans une histoire inédite tirée du passé, Iron Man affronte ses camarades des West Coast Avengers. Enfin, Thor traque Fatalis à travers le temps. Gros coup d'accélérateur ce mois-ci pour Amazing Spider-Man, en prévision du relaunch de MARVEL COMICS dans deux petits mois. Et on préfère vous prévenir que ces deux mois ne vont pas être de tout repos pour le Tisseur ! Quant aux Avengers, ils reviendront en janvier avec un nouveau numéro 1 pour MARVEL COMICS.