Excalibur T02 : La fin d'un rêve

Au lendemain des évènements d'X of Swords, Excalibur tente de comprendre ce qui est arrivé à Betsy Braddock. Malicia, Gambit, Jubilé et les autres sauront-ils percer ce mystère ? Et qui est... la Reine Elizabeth III ? Alors que le Gala des Damnés approche, Excalibur doit assurer la sécurité de Krakoa en démasquant une menace invisible qui pèse sur les habitants de l'île. Et ce n'est que le début ! Nous poursuivons la réédition des meilleures séries mutantes post-House of X, avec un deuxième tome consacré à la plus britannique des équipes de Krakoa ! Action et intrigues diplomatiques se mêlent dans un album ponctué par le très mouvementé Gala des Damnés. Les rebondissements sont nombreux pour cette équipe !