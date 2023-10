La puissance des liens

L'être humain est un animal social. Dès la naissance, il a besoin des autres pour survivre. Et dès les premiers mois de la vie, il développe l'empathie qui fondera ses relations sociales. Dans ce livre, des philosophes, des psys et des chercheurs de premier plan nous racontent ces liens qui nous tissent : liens du corps, des sentiments, de l'entraide et du soin. Avec eux, nous découvrons la puissance de ces connexions et apprenons à les cultiver. - Pourquoi on est plus forts à plusieurs - Comment les mots nourrissent nos liens - Comment on peut réparer le lien à la nature - Comment, dans le monde, tout est intimement lié Une anthologie des plus beaux textes sur l'amitié, l'amour, la connexion à la nature et à soi-même vient clore cet hymne à l'altérité, ainsi qu'un panorama des associations et des actions pour vivre plus en lien.