Dompter le vent. Godstone 1

Tout ce que Caelan sait de son monde est un mensonge. Alors qu'une guerre couve, Caelan, prince héritier d'Erya, est envoyé en mission diplomatique secrète afin de soutenir l'un des alliés du royaume. Avec pour compagnons de voyage son conseiller, son garde du corps et son meilleur ami, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Tout. Absolument tout. A présent, ils sont en fuite, évitant des assassins, organisant des rendez-vous secrets et passant même un accord avec un dieu endormi. Alors, c'est probablement le pire moment pour céder aux sentiments qu'il réprime depuis de longues années pour Drayce, son meilleur ami. Mais s'il s'apprête à mourir, ne devrait-il pas au moins avoir droit à un baiser ? Le destin du monde est en jeu, et seul Caelan détient le pouvoir de les sauver tous.