Les aventures de Myrtille Jones, Tome 02. Les douze portails

Dans le monde entier, des oeuvres d'art disparaissent, réduites en poussière d'un instant à l'autre. Myrtille Jones, sa soeur Tite-Bête et leur ami Rockwell pensent que cela pourrait avoir un rapport avec le monde magique de Chroma et le complot du méchant M. White visant à éliminer la couleur, l'art et la créativité. Il est temps de retourner dans la Ville illustrée et d'aider la résistance à lutter...