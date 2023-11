Marvel Arcanes - Sœurs de Sorcellerie

UNE DESPOTE ASSOIFFEE DE POUVOIR QUATRE SORCIERES QUE TOUT SEPARE UNE CHANCE DE SAUVER LA DIMENSION NOIRE Depuis qu'elle a conquis le trône d'Azur, Umar l'Implacable règne en despote sur la Dimension noire et convoite avec avidité les autres royaumes de l'Archipel de la Douleur et de la Rédemption. Lorsqu'elle enlève Ardina, une femme née du Pouvoir cosmique, elle dispose soudain d'une source de pouvoir illimitée pour parvenir à ses fins. Mais sa fille Cléa, Sorcière suprême de la Dimension noire et son ennemie jurée, n'entend pas la laisser mettre à feu et à sang les royaumes du Désagrégat, voire même l'univers tout entier. Pour défaire sa mère, Cléa fait appel à trois puissantes sorcières expertes des arts magiques. Mais le chemin vers le trône d'Azur est semé d'embûches, et Umar n'est pas la seule à veiller, tapie dans l'ombre entre les dimensions. De simples coéquipières à soeurs de sorcellerie, les quatre femmes devront puiser dans toutes les ressources de leur magie pour faire face au danger malgré leurs différences. Car le temps presse pour les royaumes du Désagrégat, et la soif de conquête d'Umar est insatiable.