8'6 par Pêches sportives. Légendes d'automne

Le saumon atlantique et l'ombre commun sont deux poissons mythiques. Ils font partie de la légende de la pêche. Problème, ces deux espèces sont menacées de disparition. La première par une multitude d'atteintes à leurs migrations que 8'6 continue d'analyser. La seconde à cause de la pollution des rivières et des effets perverts de la sècheresse. Mais pour rester positif et garder espoir, voici de nombreuses fiches techniques et conseils pour pêcher jusqu'au bout de l'automne toutes sortes de poissons comme le perche et le brochet, et l'ombre... à l'étranger.