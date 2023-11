Sumi-e - L'art japonais de la peinture à l'encre

Une nouvelle édition augmentée de cet élégant ouvrage dans lequel le célèbre maître japonais Shozo Koike enseigne la peinture sumi-e. Il explique comment capturer la quintessence de la nature en quelques coups de pinceau élémentaires et fournit toutes les règles techniques nécessaires pour créer de belles lignes et formes qui évoquent la ? poésie de la nature ? . Le terme japonais sumi-e désigne la peinture réalisée principalement à l'encre noire (sumi), même si l'aquarelle peut être utilisée pour rehausser certains éléments, tels que les pétales de fleurs et d'autres détails. L'encre, le pinceau et le papier sont utilisés dans tout l'Extrême-Orient pour la peinture et la calligraphie, deux arts qui se sont développés parallèlement dans la Chine ancienne, d'où ils se sont répandus. C'est sous la dynastie Tang (618-907) que l'art du sumi-e est né. Au XIVe siècle, des moines bouddhistes zen ont introduit cette technique au Japon, où elle est devenue très populaire. Après avoir appris la technique des Chinois, les artistes ont développé leurs propres traditions picturales. L'art du sumi-e exige de la concentration et de la pratique. Pour saisir l'essence des sujets et leur donner vie, l'artiste doit pouvoir utiliser l'encre librement, mais aussi contrôler ses coups de pinceau, car sa main doit être aussi rapide que précise. L'art du sumi-e est associé à la nature et au cycle des saisons. Ce livre présente vingt motifs traditionnels qui permettent aux débutants de s'essayer aux coups de pinceau et aux techniques de base et d'apprécier les valeurs spirituelles et philosophiques de ce magnifique art qu'est le sumi-e.