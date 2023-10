L'essentiel de Rûmî

Un livre rare et précieux qui fera vibrer le coeur des inconditionnels de Rumi et lui gagnera de nombreux nouveaux amoureux. Rumi (1207-1273) est un poète, théologien et mystique persan qui a profondément influencé le soufisme. Il est considéré en Orient comme un des plus grands maîtres spirituels musulmans ; il est en particulier à l'origine de l'ordre des derviches tourneurs. Les traductions de ses poèmes touchent un public très large, aussi bien musulman que non musulman : sa spiritualité est universelle et s'adresse à tous. Coleman Barks a donné ici une sélection des plus beaux poèmes de Rumi. Coleman Barks est un poète américain et ancien professeur de littérature à l'Université de Géorgie. Bien qu'il ne parle ni ne lise le persan, il est un interprète populaire de Rumi, réécrivant les poèmes à partir d'autres traductions anglaises. Grâce à Coleman Barks, Rumi est devenu le poète le plus lu aux Etats-Unis. Barks a reçu un doctorat honorifique de l'université de Téhéran en 2006. "Si Rumi est le poète le plus lu en Amérique aujourd'hui, Coleman Barks en est en grande partie responsable. Son oreille pour la folie véritablement divine de la poésie de Rumi est vraiment remarquable". Huston Smith "Dans ce trésor délicieux, Barks démontre une fois de plus de manière étincelante pourquoi ses interprétations libres de la poésie [de Rumi] ont été l'un des principaux moteurs de la vogue actuelle de Rumi". Publishers Weekly "Peut-être le plus grand poète spirituel du monde - l'or de Rumi se répand dans les mots de Coleman. Les mots sautent de la page et dansent ! " Jack Kornfield "L'essentiel de Rumi est un livre rare et précieux qui fera vibrer le coeur des inconditionnels de Rumi et gagnera de nombreux nouveaux convertis". Body Mind Spirit