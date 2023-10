Introduction à la santé globale

Depuis la pandémie de Covid-19, la santé globale est à l'honneur. A quoi ce terme fait-il référence ? Au-delà des menaces épidémiques, il renvoie à une construction économique, sociale et politique - un champ d'action - qui s'est structurée à partir des années 1990. Conjonction d'acteurs, de savoirs et de pratiques, cette forme de gouvernement mondial de la santé rompt avec celles qui l'ont précédée, mais aussi en hérite - la médecine tropicale imposée par les empires coloniaux aussi bien que la santé publique internationale promue par l'ONU après les décolonisations. Cet ouvrage prend pour objet cette mondialisation de la santé, caractérisée par des assemblages globaux. Il analyse en particulier les liens entre santé et développement, les politiques du médicament, les circulations de la biomédecine ou de ses alternatives et le tournant néolibéral en santé, autant de phénomènes abordés par une diversité de travaux en histoire et en anthropologie.