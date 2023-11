Recettes culinaires. Mets et techniques pour toutes les occasions

Néophyte ou averti, à la recherche d'un plat du patrimoine régional ou plus étendu, ce recueil de recettes de cuisine quotidienne ou plus festive sera votre fidèle allié ! Des potages aux conserves, en passant par les habituels viandes, poissons, légumes, sans oublier les confiseries et boissons, c'est un éventail de plus de 1 000 recettes et déclinaisons qui mettront de la couleur et des saveurs dans votre assiette. Utilisé durant de nombreuses années dans les écoles romandes, sans cesse réédité et actualisé tout en conservant son caractère simple, pratique et traditionnel, cet ouvrage constitue une référence sûre et appréciée pour toute une population en Suisse romande et au-delà.